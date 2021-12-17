Москва, 17 декабря, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Первые 12 тыс. доз вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н» выпустили в гражданский оборот, говорится в аккаунте вакцины в Instagram.

Gov39.ru Вакцина от коронавируса «'ЭпиВакКорона'»

«Первая выпущенная в гражданский оборот серия вакцины Aurora-CoV («ЭпиВакКорона-Н») объёмом 12 тыс. доз предназначена для клинических исследований третьей фазы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее центре в центре «Вектор» оценили эффективность вакцин от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» против штамма «Омикрон».

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