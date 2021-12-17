Москва, , 13:46 — REGNUM Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов, то есть до 7,5% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора 17 декабря.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — говорится в сообщении Банка России.

Решения по ключевой ставке регулятор планирует принимать с учётом «фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, а также развития экономики на прогнозном горизонте и оценки рисков.

По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0−4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

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