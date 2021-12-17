Париж, , 13:45 — REGNUM По данным опроса министерства здравоохранения Франции, проведенного в период с 30 ноября по 7 декабря, 78% жителей выступили за ревакцинацию от коронавируса, сообщает Le Parisien.

Франция Stokpic

Вакцинацию поддержали 66% родителей детей в возрасте от 12 до 18 лет и 43% родителей детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Кроме того, 70% респондентов во Франции систематически надевают защитную маску в общественных местах. Ещё 71% респондентов выступают за ограничения для невакцинированных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце третьего квартала 2021 года государственный долг Франции составил 2 834,3 млрд евро или 116,3% ВВП.

Читайте ранее в этом сюжете: Государственный долг Франции достиг 116%