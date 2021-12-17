Чебоксары, 17 декабря 2021, 13:44 — REGNUM В Чувашии выясняют обстоятельства аварии с участием рейсового автобуса, в которой один человек погиб. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии и республиканской прокуратуре.
ДТП произошло в Марпосадском районе республики 17 декабря около 11:50 на дороге Волга — Марпосад. По данным полиции, водитель «Фольксвагена» столкнулся с автобусом марки «ПАЗ», который следовал по маршруту Новочебоксарск — Мариинский Посад.
В МВД по Чувашии сообщают, что водитель иномарки скончался на месте аварии. В салоне автобуса на момент ДТП, по данным полиции, было около 20 человек, из них за медицинской помощью обратились три пассажира. Также помощь врачей понадобилась водителю.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Кроме того, по поручению прокуратуры организована проверка соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября при въезде в Новочебоксарск автобус врезался в стоящий на дороге прицеп. В результате происшествия пострадали два человека.
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