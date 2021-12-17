Брюссель, , 13:43 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис рассказал своим европейским коллегам во время ужина поздно вечером 16 декабря о своей встрече на прошлой неделе в Сочи с президентом России Владимиром Путиным, сообщили источники в правительстве Афинско-македонскому агентству новостей.

Мицотакис подчеркнул, что деэскалация в Украине пойдет на пользу всем, подчеркнув, что в случае агрессивных действий будут введены скоординированные санкции. Он добавил, что выполнение Минских соглашений и возобновление переговоров в нормандском формате обеспечивают основу для ослабления кризиса.

Как сообщало ранееИА REGNUM, лидеры всех 27 стран Европейского Союза на саммите в Брюсселе приняли решение о продлении на очередные полгода экономические секторальные санкции против России, введенные в 2014 году.