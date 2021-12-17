Новосибирск, 17 декабря, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Новосибирске ответственные организации обязали очистить город от снега и сосулек. Об этом сообщила мэрия муниципалитета.

Снегопад

«В связи с погодными условиями ответственным организациям необходимо очистить от снега тротуары, лестницы и пешеходные переходы для недопущения гололёдных травм, очистить от снежных масс и сосулек крыши (кровли) зданий и сооружений, наиболее опасные участки оградить предупреждающими знаками (сигнальными лентами)», — уточнили в городской администрации.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирске завтра, 18 декабря, продолжатся осадки в виде снега, днём — мокрого снега.