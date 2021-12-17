Санкт-Петербург, 17 декабря, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В администрации Ленинградской области назначили нового председателя комитета общего и профессионального образования. С 17 декабря на эту должность заступила бывший проректор Ленинградского областного института развития образования Вероника Реброва. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Lenobl.ru Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Ивановна Реброва

Ее кандидатура прошла согласование в Министерстве просвещения РФ.

«С 1993 года профессиональная деятельность Вероники Ивановны связана с Ленинградской областью, со Всеволожским районом. Это человек, очень хорошо знакомый с системой образования региона», ― подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов представляя нового председателя педагогическому сообществу региона.

Напомним, в сентябре председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов, доктор педагогических наук, профессор, был назначен и.о. ректора Российского государственного педагогического университета им. Герцена. Комитет он возглавлял на протяжении 13 лет.

Вероника Ивановна Реброва родилась в Ульяновской области, закончила Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности «Национальная экономика». Кандидат педагогических наук. С 2001 по 2014 годы работала заведующей детским садом №35 в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области. С 2014 по 2021 год ― проректор Ленинградского областного института развития образования.