Лос-Анджелес, США, , 13:42 — REGNUM Universal Pictures отложила премьеру драматического фильма ужасов режиссёра Скотта Дерриксона «Чёрный телефон» (The Black Phone) на лето 2022 года. Об этом 17 декабря сообщает портал Screen Rant.

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Изначально кинокомпания хотела выпустить картину на большие экраны 28 января 2022-го, сейчас она объявила, что премьера состоится 24 июня 2022-го. Издание отметило, что, таким образом, фильм Дерриксона «сразится» в прокате с биографической лентой «Элвис» про Элвиса Пресли.

Напомним, в основу фильма «Чёрный телефон» лёг одноимённый рассказ писателя Джо Хилла, его сюжет расскажет о том, как серийный убийца похищает 13-летнего ребёнка и запирает его в некоем подвале. Мальчик находит там таинственный телефон, по которому он связывается с людьми, погибшими от рук маньяка. Производством картины занимается киностудия Blumhouse Productions.

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