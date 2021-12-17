Москва, 17 декабря, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Историческая часть может преобразиться, сообщает 17 декабря сайт правительства России.

Владимир Бадмаев ИА REGNUM Улан-Удэ

В правительстве рассказали, что центр города выглядит «не слишком привлекательно», многим постройкам в нём более 100 лет, а 22 дома уже признаны аварийными.

«Разработан мастер-план развития центральной части Улан-Удэ. Здесь появятся комфортные общественные пространства с современной жилой застройкой, а также социальные объекты — детские сады и школы», — говорится в информации на сайте правительства.

Кроме того, в столице Бурятии обсуждается разработка мастер-плана всего города.