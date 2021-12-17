Самара, 17 декабря, 2021, 13:41 — ИА Регнум. 609 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в регионе выявлено 192 899 случаев заражения этой инфекцией. При этом по области скончались 6016 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 23 таких пациентов констатировали в минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 142 093 человека, в том числе 748 человек победили инфекцию в минувшие сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 16 декабря в регионе за сутки выявили 626 носителей коронавируса.