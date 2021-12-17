Улан-Удэ, 17 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, оценивая в Бурятии туристические проекты инвесторов, предложил сделать из диких туристов на Байкале цивилизованных. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

Представители ООО «Грин Флоу Байкал» рассказали о строительстве отельного комплекса в особой экономической зоне «Байкальская гавань» в Турке. Известный российский художник и скульптор Даши Намдаков планирует создание этнографического комплекса в турзоне.

ООО «Славное море» планирует строительство туристско-рекреационного кластера в поселке Выдрино на юге Байкала, предполагающее развитие инфраструктуры внутренних водных путей и круизного туризма, а также создание на горе Мамай инфраструктуры для зимнего отдыха.

Представители ООО «Озерное» поведали о возможности строительства сети капсульных эко-отелей на Байкале, позволяющих путешествовать туристу внутри региона, останавливаясь в фирменных комфортабельных отелях сети.

«Мы очень много говорим о том, что вокруг Байкала много диких туристов и что этот дикий туризм надо привести в какое-то цивилизованное состояние для того чтобы, во-первых, предоставить людям возможность отдыхать внутри России на нашем уникальном озере, а второе, уменьшить нагрузку на Байкал, потому что дикий туризм, конечно, наносит озеру огромный ущерб», — резюмировал Юрий Трутнев.

Существенное замечание по этому поводу сделал телеграм-канал «Байкал»:

»Правда, полпред не обратил внимание на то, что все представленные проекты рассчитаны на довольно богатого туриста, который и так почти не отдыхает дикарем. А у кого нет денег платить бешеные деньги за благоустроенное жилье на Байкале, того в него и не заманишь. И не учел тот факт, что канализационные стоки одной гостиницы могут принести вреда Байкалу больше, чем компания с палаткой».

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточный полпред Юрий Трутнев прибыл в Бурятию накануне, 16 декабря. Сегодня он побывал в Центре ядерной медицины. Проект резидента ТОР «Бурятия» реализуется в рамках государственно-частного партнерства с правительством Бурятии и предполагает строительство и эксплуатацию на территории республики Центра позитронно-эмиссионной ядерной медицины, организацию производства радиофармпрепаратов для диагностики онкологических и кардиологических заболеваний.

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ЮНЕСКО тем временем готовится перевести Байкал в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой.

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