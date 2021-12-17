Москва, , 13:39 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о домах блокированной застройки, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Законодательно определяется понятие дом блокированной застройки как жилой дом. Таким образом предлагается решить вопрос о включении жилых домов блокированной застройки в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, поскольку в соответствии с жилищным законодательством жилые дома не подлежат включению в нее.

«Сегодня по закону жилищный фонд включает в себя только три вида объектов: жилой дом, квартира и комната. Но в последние годы в России появились и набирают популярность новые категории жилья — такие как таунхаус, лейнхаус, дуплекс и другие объекты блокированной застройки. Они относятся к категории жилого дома, но имеют ряд особенностей, согласно которым такой дом не является ни частным, ни многоквартирным. То есть, фактически, их правовой статус не определен. Часто владельцам такой недвижимости требуется обращение в суд для присвоения категории здания», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, указав на то, что закон восполняет пробел.

Вступление в силу изменений предполагается с 1 марта 2022 года.

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