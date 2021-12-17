Казань, 17 декабря, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Татарии с учётом снижения заболеваемости снижают количество развёрнутых коек для ковид-пациентов. Сокращение произвели на 50% фонда, заявил главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

«Если считать с самого пика, мы сократили их число вполовину: сейчас развернуто более 3,5 тыс. коек. Часть медицинских организаций перешла на штатный режим работы», — цитирует «Татар-информ» спикера.

В случае ухудшения ситуации республиканские учреждения здравоохранения вновь откроют для лечения пациентов с COVID-19. Закрытые на сегодняшний день ковид-отделения находятся в полной готовности, подчеркнул Лопушов.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии на 17 декабря зарегистрировали 41 388 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявили 108 носителей инфекции, днем ранее сообщалось о 146 заболевших.

Читайте также: В Казани закрывают сразу несколько пунктов вакцинации

Читайте также: В Саратовской области сократили более 3 тыс. коек для ковид-пациентов