Афины , 17 декабря, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Депутат от оппозиционной греческой партии СИРИЗА Панайотис Курублис был исключен из партии 16 декабря после того, как на пленарном заседании парламента он был осужден за неподобающее поведение. Лидер партии Алексис Ципрас сообщил об этом решении в письме, зачитанном на пленарном заседании.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

Конфликт возник во время обсуждения проекта государственного бюджета на 2022 год, когда депутат и бывший министр судоходства говорили о людях, умерших от коронавируса в отделениях интенсивной терапии, и обвинили правительство в убийстве тысяч людей. Курублис также заявил правящей партии «Новая демократия», что стыдно отрицать, будто премьер-министр ничего не знал о преступлениях, происходящих в отделениях интенсивной терапии, и сослался на смерть друга. Затем он отказался отозвать свои заявления, когда один из вице-президентов парламента попросил его об этом, что привело к его осуждению со стороны органа.

Председатель парламента Констандинос Тассулас, который инициировал порицание, осудил эти заявления и заявил, что они «подрывают авторитет парламента». Он добавил, что их не следует вычеркивать из протокола, но они должны оставаться «наихудшим из возможных примеров поведения, которое мы единодушно осуждаем».