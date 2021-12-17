Черкесск, 17 декабря, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии на заседании парламента 16 декабря принят во втором, окончательном чтении законопроект «О республиканском бюджете КЧР на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Расходы на социальную сферу в нем составят более 63%, сообщили в пресс-службе Народного собрания.

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Объем доходов в бюджете Карачаево-Черкесии на 2022 год должен составить, согласно документу, 32,6 млрд рублей, расходов — 33,1 млрд рублей. Дефицит составит 479 млн рублей.

С учетом поправок, внесенных в проект бюджета в том числе неравнодушными гражданами, с 1 января предусмотрено увеличение на 12 млн рублей суммы, выделенной на приобретение жилья детям-сиротам. Выплаты опекунам детей-сирот, а также приемным родителям на содержание приемного ребенка вырастут до 12 тыс. рублей в месяц, а ежемесячное вознаграждение приемному родителю — до 12,5 тыс. рублей на каждого ребенка.