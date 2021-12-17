Омск, , 13:36 — REGNUM По состоянию на 17 декабря в Омской области выявлено 124 270 носителей коронавируса, в том числе 549 случаев заражения подтверждено за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 декабря в региональном оперштабе.

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По данным федерального оперштаба, общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 103 027 человек. За сутки выздоровели 957 омичей.

Жертвами COVID-19 стали ещё 11 жителей региона. За весь период пандемии в Омской области умерли 3026 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в регионе было выявлено 557 носителей коронавируса, выздоровели 953 человека, скончались десять ковид-пациентов.

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