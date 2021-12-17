Москва, 17 декабря 2021, 13:36 — REGNUM Для защиты от штамма коронавируса «Омикрон» важно соблюдать немедицинские меры защиты. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
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«Мы видим, что «Омикрон», поскольку распространяется быстрее, немедицинские меры также по-прежнему важны», — сказал Мурашко.
По его словам, важно пройти повторную вакцинацию через полгода после первого курса прививок от COVID-19, поскольку «это значит обезопасить себя и минимизировать риски, наша статистика это показывает».