Варшава, , 13:35 — REGNUM На траурных церемониях, которые проходят в Гдыне, президент Польши Анджей Дуда отметил, что «51 год назад население Польши испытало террор и преследования со стороны тогдашней власти». Об этом сообщает Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«В декабре 1970 года в Гдыне была застрелена демонстрация рабочих. Наши граждане тогда протестовали против правительства, защищали права и достоинство сотрудников завода, требовали справедливости и уважения к себе. В ответ на это их выступление было расстреляно. Мы никогда это не забудем», — заявил Дуда.

В результате событий декабря 1970 года в Польше был убит 41 человек. Большинство из них в Гдыне и Щецине. Задержано более 3000 человек. В ходе столкновений также было убито несколько полицейских и военнослужащих. Протесты вспыхнули из-за роста цен на продукты питания.