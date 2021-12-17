Санкт-Петербург, 17 декабря, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Комитет Законодательного собрания Санкт-Петербурга по законодательству предложил организовывать заседания комитетов и комиссий городского парламента на дистанционной основе в условиях действии особых режимов. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе Заксобрания.

edar Дистанционная работа

Комитет по законодательству рассмотрел проект постановления, согласно которому органы Заксобрания могут организовывать заседания удалённо. Согласно проекту, депутаты могут провести заседания дистанционно в особых случаях.

К ним относится действие в городе исключительных режимов: режима повышенной готовности — именно он действует с марта 2020 года из-за коронавируса, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий, а также чрезвычайного и военного положения.

Депутаты поддержали законодательную инициативу. Правки и предложения по постановлению будут подготовлены до 24 декабря.