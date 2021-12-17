Вашингтон, 17 декабря 2021, 13:33 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден не смог с первого раза произнести имя и фамилию главы Пентагона Ллойда Остина, видео выступления американского лидера опубликовали пользователи Twitter.
https://twitter.com/BAN05063867/status/1471603918228668416
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ходе пресс-конференции президент США Джо Байден несколько раз не смог правильно произнести название нового штамма коронавируса «Омикрон».
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