«Всей стране стыдно». В сети отреагировали на очередной конфуз Байдена
Вашингтон, 17 декабря, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден не смог с первого раза произнести имя и фамилию главы Пентагона Ллойда Остина, видео выступления американского лидера опубликовали пользователи Twitter.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Байден
https://twitter.com/BAN05063867/status/1471603918228668416
«Я бы хотел выразить благодарность всем присутствующим здесь гостям. Председателю объединенного комитета начальников штабов, министра… министра… министра Остина», — сказал Байден.
«Неужели так сложно прочитать то, что написано на бумажке?» — задались вопросом пользователи.
«Всей стране стыдно за него», — написал Hugo Bezdek.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ходе пресс-конференции президент США Джо Байден несколько раз не смог правильно произнести название нового штамма коронавируса «Омикрон».
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