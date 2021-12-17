Москва, , 13:31 — REGNUM Ходатайство об аресте председателя совета директоров Банка корпоративного развития (БКФ) Ольги Миримской подал в Басманный суд Москвы Следственный комитет РФ. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе суда.

Под арестом Oregon Department of Transportation

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении обвиняемой Ольги Миримской», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также в пресс-службе уточнили, что главу банка БКФ обвиняют в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК) и ей грозит штраф в размере от двух до четырех млн рублей или в размере дохода за период от двух до четырех лет, либо тюремное заключение на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Пензенской области по итогам января-ноября 2021 года зарегистрировали 12 616 преступлений, что больше аналогичного периода прошлого года на 0,8% (12 515).