Москва, 17 декабря, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о продлении до 1 марта 2031 года «дачной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») ранее говорил об обсуждении с правительством возможности сделать «дачную амнистию» бессрочной. Однако, правительство считает правильным ограничить сроки амнистии для ускорения регистрации объектов недвижимости.

Законом еще на пять лет — до 1 марта 2031 года предусматривается механизм упрощенного оформления прав на жилые дома, построенные на государственных, муниципальных землях до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 года, и одновременно на земельные участки, на которых они расположены, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, регулируется вопрос безвозмездного предоставления на праве собственности земельных участков, на которых расположены жилые дома, находящиеся в общей долевой собственности: если жилой дом находится в долевой собственности, а иные участники долевой собственности не относятся к лицам, имеющим право на безвозмездное получение в собственность земельного участка, на котором расположен такой жилой дом.

Кроме того, инициатива позволит дополнительно защитить права граждан, получивших в наследство такое имущество, чьи бывшие владельцы не успели воспользоваться «дачной амнистией».