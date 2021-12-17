Вологда, 17 декабря, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Мать убитой в октябре 2021 года вологодской школьницы привлекли к административной ответственности за неуплату штрафа, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

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По данным ведомства, 7 июля 2021 года Анну Жаворонкову привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении сына и дочери.

«В 23:12 14 мая 2021 года Жаворонкова находилась в состоянии алкогольного опьянения в присутствии своих детей, которые находились под присмотром бабушки. Комиссия признала ее виновной и наложила штраф в размере 500 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Женщина не оплатила штраф в установленный законом срок. За это суд назначил ей новый штраф в размере 1000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября в Вологде была жестоко убита девятилетняя Соня Жаворонкова. Ее тело было обнаружено в квартире 40-летней женщины, состоящей на учете в психоневрологическом диспансере. Подозреваемая в убийстве была задержана в Карелии и в данный момент находится под стражей.