Калуга, 17 декабря, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Девочка-подросток пострадала в результате столкновения двух автомобилей в Калуге на пересечении улиц Московской и Азаровской вечером 16 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Гибдд.рф/r/40 Алкотестер

Предварительно установлено, что около 20:00 автомобиль марки Toyota Corolla двигался по направлению улицы Азаровской. При повороте налево автомобиль остановился для того, чтобы уступить дорогу встречному транспортному средству. В этот момент, водитель автомобиля Volkswagen Polo, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не соблюдая дистанцию до движущегося впереди автомобиля, допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla. В результате столкновения травмы получила 14-летняя пассажирка Toyota Corolla.

В настоящее время правоохранителями устанавливаются все обстоятельства произошедшего для принятия решения о привлечении виновного к ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калуге за девять месяцев 2021 года выявлены 847 водителей, управлявшие транспортными средствами в состоянии опьянения. С участием нетрезвых водителей за этот период зарегистрировано 23 ДТП, в которых четыре человека погибли и 34 человека пострадали.