Душанбе, 17 декабря, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Таджикистане количество занятых лиц в 2020 году по сравнению с пятью годами ранее увеличилось на 5%, сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на министра труда, миграции и занятости Таджикистана Ширин Амонзода.

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«По статистике количество занятых в Таджикистане в 2020 году достигло 2, 560 миллиона человек, а тенденция роста по сравнению с предыдущими пятью годами составила 5%», — сказала Амонзода.

По ее словам, наибольшая доля населения, занятого в реальном секторе страны, находится в сфере сельского хозяйства, строительства, горнодобывающей и перерабатывающей промышленности.

«Важной задачей министерства является цифровизация, так как этот переход позволит правильно регулировать трудовые отношения, анализировать ситуацию и в целом контролировать и управлять трудом в стране», — отметила министр.

Издание также сообщает, что «согласно данным обследования бюджетов домашних хозяйств, проведенных агентством по статистике при президенте Таджикистана, уровень бедности в стране снизился с 83% в 1999 году до 26,3% в 2020 году».