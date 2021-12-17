Москва, 17 декабря, 2021, 13:44 — ИА Регнум. У коронавирусной инфекции и старения могут быть одни и те же механизмы, на это указывают повреждения сосудов. Об этом молекулярный биолог Максим Скулачёв рассказал 17 декабря порталу Ura.ru.

(сс) luvqs Ученый

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Скулачёв, вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, отметил, что с точки зрения патогенеза и вреда, причиняемого организму коронавирусом, его основная мишень — это сосуды и эндотелии, то есть тонкий слой клеток внутри сосудов. Повреждения при COVID-19 сравнимы с теми, что возникают при старении.

Максим Скулачев «В итоге появляется такая концепция, которой и я сторонник, что COVID-19 и старение используют одни и те же механизмы. Это новая вещь, которую мы начинаем исследовать»

Врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал порталу, что из-за COVID-19 сокращается продолжительность жизни. Это зависит от степени повреждения сосудов, а также начальной степени износа сосудов и сопутствующих заболеваний.

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