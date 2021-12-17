Москва, , 13:29 — REGNUM В рамках дискуссии между президентом РФ Владимиром Путиным и режиссёром Александром Сокуровым не произошло ничего, что требовало бы извинений. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Сокуров Okras

«Мы считаем, что в ходе заседания и в ходе весьма и весьма интересной и содержательной дискуссии, которая имела место на заседании Совета, не произошло ничего, что требовало бы каких-то извинений. И также мы убеждены, что тем более не произошло ничего, что может подвергнуть опасности жизнь господина Сокурова», — сказал Песков.

По его словам, извиняться Сокурову «не за что»: «Имела место дискуссия, реакция президента — несогласие президента, аргументированное им, имела место точка зрения Сокурова. Да, они не согласились, но это нормально, здесь не за что извиняться».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Александр Сокуров написал письмо в СПЧ с извинениями за эпизод со спором с президентом РФ Владимиром Путиным.