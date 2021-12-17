Москва, , 13:29 — REGNUM Госдума приняла заявление о недопустимости соотечественников в Латвии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Парламентарии осуждают политику Латвийской Республики, направленную на ущемление прав российских соотечественников, проживающих в этом государстве.

Очередным проявлением дискриминационной политики латвийских властей в отношении населения Латвии, не разделяющего ксенофобские и националистические взгляды официальной Риги, стало принятие 11 ноября 2021 года Сеймом поправок к закону «О митингах, шествиях и пикетах» и закону «О безопасности общественных и праздничных мероприятий», в соответствии с которыми вводится запрет на использование георгиевских лент во время развлекательных и публичных мероприятий, шествий, пикетов и собраний.

«Такие русофобские шаги латвийских властей являются продолжением циничной политики ассимиляции нелатышского населения, дискриминацией по признакам места рождения и этнического происхождения, а по сути идейным наследием расовой теории нацистов», — отмечается в заявлении.

Подобная политика властей Латвийской Республики прямо нарушает принципы и нормы международного права, в частности Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, указали российские парламентарии.

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