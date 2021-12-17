Ульяновск, , 13:27 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выздоравливающих от ковида значительно превысило количество вновь заболевших. Эти сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 17 декабря, в регионе заразились коронавирусом ещё 304 человека. Всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 116 824 случая заражения SARS-CoV-2.

Выздоровели 112 674 пациента, из них за последние сутки победили коронавирус 510 человек. Доля вылечившихся составила 96,45%.

Напомним, в Ульяновской области умерли 3602 ковидных больных.

Отметим также, что в регионе с начала пандемии сделано 1,55 млн ПЦР-тестов на коронавирус.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 17 декабря в регионе возобновляется проведением спортивных состязаний межрегионального и областного уровней. Ранее из-за пандемии коронавируса в Ульяновской области проводили только всероссийские соревнования.

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