Ульяновск, 17 декабря, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Ульяновской области суточное число выздоравливающих от ковида значительно превысило количество вновь заболевших. Эти сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 17 декабря, в регионе заразились коронавирусом ещё 304 человека. Всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 116 824 случая заражения SARS-CoV-2.

Выздоровели 112 674 пациента, из них за последние сутки победили коронавирус 510 человек. Доля вылечившихся составила 96,45%.

Напомним, в Ульяновской области умерли 3602 ковидных больных.

Отметим также, что в регионе с начала пандемии сделано 1,55 млн ПЦР-тестов на коронавирус.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 17 декабря в регионе возобновляется проведением спортивных состязаний межрегионального и областного уровней. Ранее из-за пандемии коронавируса в Ульяновской области проводили только всероссийские соревнования.