Вашингтон, 17 декабря, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Американский блогер MrBeast (Джеймс Дональдсон) объявил о запуске турнира инфлюенсеров. Ролик первой части состязания доступен на YouTube-канале MrBeast с 17 декабря.

Ervins Strauhmanis Деньги

С помощью нескольких испытаний MrBeast и его команда определили десятерых блогеров, которые стали финалистами турнира. Все они поборются за возможность выиграть $1 млн для своих фанатов.

В финал турнира прошли десять человек из 15 — среди них оказались Белла Порч, Логан Пол, ZHC и другие блогеры. Вторая часть видео с объявлением победителя будет доступна на канале MrBeast 18 декабря 2021 года.

Ранее MrBeast воссоздал испытания из сериала «Игра в кальмара» с реальными людьми. Для воплощения этого проекта блогер потратил $3,5 млн.