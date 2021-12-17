Нальчик, 17 декабря, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Из Кабардино-Балкарии в Сирию отправился гуманитарный груз. Благотворительный фонд послал сирийским детям 1 тыс. новогодних подарков. Об этом сообщил 16 декабря в ходе встречи с представителями бизнес-сообщества, участвующими в оказании помощи нуждающимся, глава республики Казбек Коков.

Подарки

Он отметил, что «Фонд добрых дел» и раньше оказывал помощь жителям Сирийской республики, а «буквально на днях 1000 праздничных наборов доставили в Москву для детей, проживающих в Сирии».

Как сообщало ИА REGNUM, другие субъекты Северо-Кавказского федерального округа также не остаются в стороне от благотворительных дел в преддверии Нового года. Так, Ингушетия собрала для сирийских детей тысячу рюкзаков со школьными принадлежностями и сладкие подарки.

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