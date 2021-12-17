Ульяновск, 17 декабря, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Ульяновской области зафиксированы новые летальные исходы от ковида. Такую информацию приводит федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

По данным на 17 декабря, в Ульяновской области вторые сутки подряд умирают по 12 ковидных больных. Отметим, что последний месяц в регионе каждые сутки регистрируют не менее девяти летальных исхода от осложнений, вызванных после заражения коронавирусом.

Всего в области скончались 3602 больных COVID-19. Это составляет 3,08% от общего числа официально выявленных случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что вакцинацией от ковида охвачено свыше 600 тыс. жителей Ульяновской области, из них двумя компонентами привились 480 тыс. человек.

Читайте также: В Ульяновской области смягчили требования к работе кинотеатров

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области смягчили ковидные ограничения. С 17 декабря театры, кинотеатры, концертные учреждения разрешается заполнять до 75% от общей вместительности залов. Аналогичное решение касается заполнения зрительских трибун на всероссийских спортивных соревнованиях.