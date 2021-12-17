Москва, 17 декабря, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Россия продолжит вводить зеркальные меры в ответ на продление санкций со стороны Запада. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Не мы вводили изначальные санкции, и не нам поднимать этот вопрос. Вы знаете, что у нас есть и функционирует целый набор контрмер, они зеркально будут также продлеваться с нашей стороны», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что в Кремле полагают, что санкции — «это незаконно с точки зрения международного права, а главное, что нигде санкции не еще не приводили к тому, чтобы инициаторы этих санкций достигали поставленных целей».

Песков при этом отметил, что Россия «прекрасно адаптировалась к существующим экономическим условиям, более того, научилась извлекать из этого выгоды».