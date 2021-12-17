Казань, 17 декабря, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В столице Татарии с 18 декабря закрывают пять мобильных пунктов вакцинации. Один из них переходит с круглосуточного графика работы на дневной режим, сообщает пресс-служба управления здравоохранения минздрава РТ по городу Казани.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Прием желающих привиться прекратят в двух гипермаркетах «Мегастрой», пункты вакцинации в которых закроют 17 декабря в 20:00 (улица 2-я Азинская и проспект Победы). В культурно-досуговом комплексе имени В. И. Ленина прививку сделают до 19:00. Также последний день работают прививочные кабинеты в здании бывшего аквапарка на улице Гафури и в офисе «Сбербанка» на проспекте А. Камалеева. В них принимают горожан до 17:00.

На новый режим работы переходит пункт вакцинации, развернутый в торговом центре «Мега» на проспекте Победы. Прием пациентов с 18 декабря будет вестить ежедневно с 08:00 до 20:00.

График и режим работы остальных пунктов вакцинации останется неизменным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии сотрудники учреждений образования входят в число работников, которые должны вакцинироваться от коронавируса, согласно постановлению главного санитарного врача республики.

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