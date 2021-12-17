Новосибирск, 17 декабря, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Новосибирске завтра, 18 декабря, продолжатся осадки в виде снега, днём — мокрого снега. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

«Метель, ухудшение видимости, на дорогах — снежные заносы, гололедица. Температура ночью −4…−6 °С, днём 0…-2 °С, ветер юго-западный ночью 7−12 м/с, днём 4−9 м/с», — говорится в прогнозе.

В воскресенье, 19 декабря, ночью по прогнозу будет −4…−6 °С, днём 2… — 4 °C, ветер юго-восточный 4−9 м/с, небольшой снег.

В понедельник, 20 декабря, ночью ожидается −4…−6 °С, днём −2…−4 °С, ветер восточный 4−9 м/с, небольшой снег.