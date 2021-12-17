Варшава, , 13:21 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 17 декабря опубликовало на своей странице в Twitter новые данные о числе новых заражений за последние сутки в республике. Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 22 027 новых случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом за последние сутки с диагнозом COVID-19 в республике умерло 566 человек, у 485 из которых были сопутствующие хронические заболевания.

Наибольшее количество новых заражений— 2 972 новых случая — зафиксировано в Шленском воеводстве. Наименьшее число случаев (226) за последние 24 часа зафиксировано в Подлясском регионе.

Отмечается, что сегодняшние данные свидетельствуют о постепенном утихании четвертой волны пандемии. Указано, что количество случаев инфицирования по сравнению с прошлой неделей сократилось почти на 20%.

В больницах по состоянию на 17 декабря находятся 23 795 пациентов с COVID-19. Из них 2 106 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.