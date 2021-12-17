Санкт-Петербург, , 13:28 — REGNUM Дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт» (проект 677 «Лада») вышла из Петербурга для проведения в Финском заливе первого этапа заводских ходовых испытаний. Об этом сообщили 17 декабря в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи». Этот этап продлится до конца декабря 2021 года.

Подлодка «Кронштадт» идет на испытания в Балтийское море АО «Адмиралтейские верфи»

«Будут проведены скоростные и маневренные испытания подводного корабля. Специалисты предприятия осуществят вывеску и кренование субмарины, проверят гидроакустический комплекс, комплексы навигации и связи, проведут испытания подъемно-мачтовых устройств», — пояснили на предприятии.

По результатам опытной эксплуатации головного корабля проекта 677 в проекте модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения, навигационный комплекс.

Подлодки проекта 677 относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок. Они признаны наиболее современными и перспективными неатомными подводными кораблями, как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам. АО «Адмиралтейские верфи» являются единственным заводом-строителем кораблей данного класса.

Как ожидается, Военно-морской флот России получит первую серийную неатомную подлодку типа «Лада» постройки «Адмиралтейских верфей» в 2022 году.

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