Петрозаводск, 17 декабря, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Республике Карелия второй день подряд выявляется менее 200 инфицированных коронавирусом. За последние сутки выявлено 197 новых носителей, что на 14 больше чем днем ранее. Об этом 17 декабря сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых инфицированных есть 30 детей. Кроме того, большая часть заражённых — 188 человек — не проходили вакцинацию. В ковидных стационарах Карелии на данный момент получает лечение 721 пациент, в состоянии средней тяжести находится 651 человек, в тяжёлом — 65 (из них непривитых — 62). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь пяти крайне тяжёлых больных.

Всего с начала пандемии в Карелии зарегистрированы 87 458 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 10 668 детей. Выздоровели с начала пандемии 82 592 человека, в том числе 10 552 ребенка, за последние сутки — 211 пациентов. За минувшие сутки зарегистрированы четыре смерти от коронавирусной инфекции, что на одну больше, чем за день до этого. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция в Карелии унесла жизни 1142 человек.