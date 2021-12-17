Москва, 17 декабря, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин открыт к общению с представителями зарубежного бизнеса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Безусловно, президент открыт к общению с иностранными бизнесменами, предпринимателями, с визионерами. Вы знаете, он регулярно с ними общается, и есть общение с предпринимателями регулярное, практически ежегодное, предпринимателями-французами, немцами, с теми, кто широко представлен на нашем рынке. Но мы с вами знаем, что Илон Маск не представлен на нашем рынке, но надеемся, что со временем этот наш рынок станет и для него интересным», — сказал Песков.

По его словам, в этом случае в Кремле не исключают возможности общения Маска с Путиным.