Найроби, 17 декабря, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Совет по вопросам торговли Восточноафриканского сообщества (BАC) призвал к мирному разрешению торговой войны между Угандой и Кенией. Как утверждается, межгосударственный конфликт способствовал сокращению торговли в странах-членах ВАС на 15%. Совет рекомендовал провести двусторонний диалог, направленный на устранение всех сохраняющихся нетарифных барьеров между Кенией и Угандой. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

«В соответствии с духом соглашения о создании Восточноафриканского сообщества EABC настоятельно призывает Республику Кения и Республику Уганда провести двусторонний диалог, чтобы избежать тупиковой ситуации в торговле и ответных мер в связи с введением нетарифных ограничений», — говорится в сообщении EABC.

Эскалация напряженности между двумя государствами Восточной Африки связана с сохраняющимся запретом на импорт угандийской продукции птицеводства, в особенности яиц, в Кению. Торговое ограничение действует уже на протяжении года и было введено кенийскими властями, с целью якобы защиты отечественных фермеров.

Несмотря на призывы угандийских и кенийских предпринимателей снять запрет, Кения продолжила стоять на своем. Это вынудило Уганду принять ответные меры, которые, по мнению EABC, оказывают негативное влияние на развитие региона. Подчеркивается, что это способствует деградации бизнеса, сокращению рабочих мест и стимулирует желание мести между странами-членами сообщества.