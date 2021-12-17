Москва, 17 декабря 2021, 13:18 — REGNUM ФАС России отклонила ходатайство ООО «Восточные Розничные Сети» о даче согласия на осуществление функций исполнительного органа ООО «Торговая сеть Командор». В случае заключения заявленной сделки, объединенная группа лиц может занять доминирующее положение на рынке розничной торговли продовольственными товарами в ряде муниципальных образований Иркутской области и Красноярского края, сообщает пресс-служба ведомства.
По мнению ФАС России, возникновение и (или) усиление доминирующего положения может привести к ограничению конкуренции на указанном рынке и негативно отразиться на поставщиках.
Как сообщалось ранее, магазин «Хороший» (торговая сеть «Командор») получил от Хакасского УФАС России предупреждение о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен на социально значимые продовольственные товары.
Справка: ООО «Восточные Розничные Сети» объединило ведущие торговые сети Восточной Сибири и Дальнего Востока, входящие в группы компаний «Самбери», «Красный Яр» и «Слата». Красноярский холдинг «Командор» управляет сетью продуктовых магазинов в Восточной Сибири.