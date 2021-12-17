Москва, , 13:18 — REGNUM ФАС России отклонила ходатайство ООО «Восточные Розничные Сети» о даче согласия на осуществление функций исполнительного органа ООО «Торговая сеть Командор». В случае заключения заявленной сделки, объединенная группа лиц может занять доминирующее положение на рынке розничной торговли продовольственными товарами в ряде муниципальных образований Иркутской области и Красноярского края, сообщает пресс-служба ведомства.

По мнению ФАС России, возникновение и (или) усиление доминирующего положения может привести к ограничению конкуренции на указанном рынке и негативно отразиться на поставщиках.

Как сообщалось ранее, магазин «Хороший» (торговая сеть «Командор») получил от Хакасского УФАС России предупреждение о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен на социально значимые продовольственные товары.