Самара, , 13:24 — REGNUM Новые налоговые льготы намерены предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) Самарской области. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

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Данный вопрос был рассмотрен на внеочередном заседании правительства региона.

Сообщается, что в регионе в секторе малого и среднего предпринимательства работает свыше 590 тысяч человек. Областное министерство экономического развития и инвестиций представило проект закона, которым предусматривается изменение критериев применения пониженных налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения для субъектов МСП, работающих в отраслях экономики России, которые в наибольшей степени пострадали в условиях ухудшения ситуации из-за распространения COVID-19.

Сообщается, что за девять месяцев 2021 года объем налоговых поступлений от организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения, превысил показатели аналогичного периода 2020 года на 3,5 млрд рублей.

«Проектом закона предлагаются следующие изменения. Во-первых, критерий снижения уровня доходов субъектов малого и среднего предпринимательства за отчетный (налоговый) период 2021 года по отношению к уровню доходов за отчетный (налоговый) период 2019 года предложено установить в размере 5% и более (взамен ранее установленного 20% и более). Критерий предельного размера дохода субъектов МСП в целях налогообложения за отчетный (налоговый) период 2021 года — увеличить до 75 млн рублей (взамен ранее установленного до 50 млн рублей)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Во-вторых, проектом закона предусмотрено распространение применения пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения на налогоплательщиков — предприятий и индивидуальных предпринимателей, вновь созданных с 1 января текущего года и работающих в отраслях экономики России, входящих в перечень пострадавших отраслей.

Отмечается, что сейчас в регионе зарегистрировано 128,7 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом в отраслях, которые попадают под действие закона работают около 30,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих бизнес — 2,4 тысячи субъектов МСП, в котором работают свыше ста тысяч человек.

«Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. Законопроект будет рассмотрен на заседании Самарской губернской думы, которое планируется 23 декабря 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что период распространения предлагаемых налоговых льгот: с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.