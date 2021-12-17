Ташкент, 17 декабря, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Президент Узбекистана выделил три основных направления ближайшей повестки сотрудничества с Южной Кореей: «зеленое» развитие, цифровизация и укрепление системы социальной защиты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

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Напомним, что в эти дни президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится в Южной Корее с государственным визитом.

«Все перспективные совместные проекты, программы и планы действий предложено рассматривать через призму этих главных приоритетов», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что президент Шавкат Мирзиёев особо отметил, что объединив человеческий капитал и природные ресурсы Узбекистана с передовыми технологиями и знаниями Республики Корея, можно создать хорошую основу для развития производства востребованной на мировом рынке продукции.

«В связи с этим глава Узбекистана предложил создать с привлечением Фонда содействия экономическому развитию (EDPF) узбекско-корейский кластер по производству полупроводников и электроники в Ташкентской области», — сообщает пресс-служба.

На территории кластера разместятся научно-образовательные учреждения, центры исследований и разработок в области передовых технологий.