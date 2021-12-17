Тирана, , 13:28 — REGNUM Албанское статистическое агентство INSTAT сообщает, что в 2020 году средняя продолжительность рабочей недели албанцев составляла 42,6 часа. И этот показатель на 0,8 часа меньше, чем в 2019 году, что связано с пандемией.

Работа Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания

Отмечается незначительное сокращение продолжительности рабочей недели у занятых в сельском хозяйстве (на три часа меньше), в сфере торговли (на час меньше), строительстве и промышленности. Сокращение рабочей недели в пандемию затронуло женщин чуть больше, чем мужчин (разница в 0,1 часа). В среднем женщины работают в неделю на два часа меньше, чем мужчины.

Согласно данным Eurostat, в 2020 году средняя продолжительность рабочего дня в Европе сократилась на 12% по сравнению с 2019 годом. Самые серьезные сокращения рабочего дня произошли в Греции (-20%), Испании (-19,5%), Португалии и Испании (-19%).

Меньше всего сократился рабочий день в Финляндии (-4,4%), Дании и Люксембурге (-4,1%).

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