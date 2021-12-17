Москва, , 13:16 — REGNUM Свои поздравления Папе Римскому Франциску в связи с его 85-летним юбилеем направил президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма 17 декабря обнародована на сайте Кремля.

Владимир Путин и папа римский Франциск Kremlin.ru

«Ваше Святейшество, примите сердечные поздравления по случаю 85-летия. Вся ваша жизнь посвящена продвижению высоких духовных и нравственных ценностей. Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие отношений между Русской православной и Римско-католической церквями, в укрепление российско-ватиканских связей», — говорится в поздравлении.

Также российский лидер указал, что он с теплотой вспоминает встречи с понтификом и конструктивные и содержательные переговоры, которые подтверждают «близость подходов России и Святого престола к важнейшим международным проблемам».

«Уверен, что совместными усилиями мы можем многое сделать для защиты прав и интересов христиан, а также для обеспечения межконфессионального диалога», — также отметил президент РФ.

«В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, творчество которого вам хорошо знакомо. Направил вам скульптурный портрет этого великого русского писателя и мыслителя», — добавляется в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что укрепление сотрудничества ЕАЭС и Монголии откроет новые возможности для реализации проектов в различных областях.