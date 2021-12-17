Москва, 17 декабря, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства Google LLC, владеющего видеоплатформой YouTube, с требованием как можно быстрее снять ограничения с немецкоязычного информационно-аналитического канала «RT auf Sendung», а также объяснить причину блокировки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«В письме отмечается, что деструктивные действия видеохостинга являются беспрецедентными, нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Ведомство считает это актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено», — говорится в заявлении.

В случае неисполнения компанией Google предупреждения Роскомнадзора, законом предусмотрены меры частичного или полного ограничения доступа, а также административная ответственность.

Ранее, в день запуска, YouTube-канал «RT auf Sendung» был заблокирован якобы за нарушения правил площадки.