Додома, , 14:53 — REGNUM Германия предоставила Танзании медицинское оборудование на сумму более двух миллиардов шиллингов (868 тыс. долларов США) для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

В частности, Танзания получила 55 аппаратов искусственной вентиляции легких и 5000 пульсоксиметров. Передача оборудования состоялась во время встречи между танзанийскими представителями сферы здравоохранения и послом Германии в Танзании Региной Хейсс. В дополнение к этому немецкая сторона провела обучение танзанийских специалистов по предотвращению распространения вируса через границы, аэропорты и морские порты.

Департамент товаров медицинского назначения Танзании подтвердил получение оборудования на своих складах, добавив, что в настоящее время идет их распределение по областям страны.

Ранее в этом году Германия выделила финансовую помощь Танзании в размере 56 миллиардов танзанийских шиллингов (около 10 миллионов долларов) на борьбу с COVID-19. Денежные средства были предназначены для обучения медицинских работников, публикации руководств по борьбе с вирусом и покупку оборудования для тяжелобольных.