Джакарта, 17 декабря, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий призвало жителей столицы Индонезии Джакарты, проживающих на берегу реки, быть осторожными из-за угрозы наводнения, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Seika Наводнение в Индонезии

Уровень воды, которую сдерживает плотина в Джакарте, достиг 110 см.

Жителей Индонезии призвали быть острожными и бдительными.

Как сообщало ИА REGNUM, антитеррористическая полиция Индонезии арестовала в общей сложности 14 подозреваемых в терроризме.